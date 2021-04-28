Красноярск, , 07:35 — REGNUM Сотрудники красноярской полиции установили угнанный в 2013 году автомобиль Toyota RAV-4, который после угона успел побывать в нескольких руках, и вернули его законной владелице. Об этом 28 апреля сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Автомобиль Toyota RAV-4 был остановлен нарядом ДПС ГИБДД для проверки документов. Полицейские при осмотре выявили признаки изменения номера кузова машины. По словам водителя, автомобиль был приобретён им у своего знакомого. Транспортное средство было помещено на спецстоянку для проведения экспертизы, которая подтвердила наличие изменений первичного идентификационного маркировочного обозначения, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).

«В ходе проведения расследования по делу дознавателем совместно с сотрудниками отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Красноярскому краю были установлены первичные номерные обозначения автомобиля с целью его идентификации, а также что автомобиль был угнан в Красноярске в 2013 году и находился в розыске. Установлена владелица автомобиля, жительница ближнего зарубежья 1969 года рождения», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что после угона и перепродажи автомобиль успел сменить несколько владельцев. После проведения необходимых следственных мероприятий автомобиль в апреле текущего года был возвращён законной владелице.

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