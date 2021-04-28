Челябинск, , 07:31 — REGNUM В Челябинске 28 апреля официально завершён отопительный сезон. Распоряжение об этом подписала глава муниципалитета Наталья Котова, сообщает пресс-служба мэрии.

Организациям разных форм собственности теперь предстоит обеспечить перевод системы теплоснабжения на летнюю схему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее именно эту дату чиновник называли в качестве наиболее вероятной для окончания отопительного сезона. С 23 апреля среднесуточная температура воздуха в городе находится на отметке +8 градусов и выше.

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