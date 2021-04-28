Барнаул, , 07:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2951 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 948 человек, +20 за последние сутки) и ОРВИ (28 704 человека, +57 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 227 (+1 за последние сутки), из них 83 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2433 детей (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 509 человек, +83 за последние сутки) новый вирус победили 44 370 человек (+71 за последние сутки).

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