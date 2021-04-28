Владивосток, , 07:35 — REGNUM В честь Дня Победы во Владивостоке 8 мая состоится традиционный массовый заплыв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Заплыв в акватории на Спортивной гавани включает три старта: массовый заплыв с флагами и два спортивных соревновательных заплыва на 100 и на 500 метров.

«Ожидается, что температура воды будет +8 °С. Все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки и другое», — добавили специалисты.

В морском победном заплыве будут участвовать спортсмены-подводники, пловцы и любители зимнего плавания на открытой воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции максимально стараются перевести в малоформатные акции или в онлайн-режим. Из масштабных планируется военный парад в Белогорске и торжественное прохождение войск в Благовещенске.