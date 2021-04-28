Монако, , 07:27 — REGNUM Казанский УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 87:89.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Монак» Роб Грэй, который набрал 23 очка. В составе российского клуба больше всех набрал центровой Артем Клименко — 22 очка.

Команды определят победителя в серии до двух побед. Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Монако». Второй матч состоится 30 апреля в Казани.

Напомним, УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне 2010/11 и выходил в финал в сезоне 2013/14.