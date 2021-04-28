Саратов, , 08:39 — REGNUM В Саратовской области в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятия, посвященные празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведут как в офлайн, так и в онлайн-режиме. Всего запланировано более 500 мероприятий. Об этом заявил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

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Шествие «Бессмертного полка» в текущем году во всех муниципальных районах и городских округах области пройдет в онлайн-формате. Запланированы парады у домов ветеранов, акции «Поём двором», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», международная акция «Сад памяти» и другие. В муниципалитетах пройдут спортивные соревнования, посвящённые празднованию Дня Победы, автопробеги с возложением цветов к памятникам воинской славы, фестивали военной песни, литературные чтения, выставки книг и художественных работ.

Продолжится работа по благоустройству и ремонту памятных объектов и воинских захоронений. Капитальный ремонт пройдет на 12 мемориальных объектах, косметический ремонт — на 580 объектах. Также планируется благоустройство 560 воинских захоронений. Кроме этого, пройдет торжественное открытие 11 мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне, в 8 муниципальных районах и городских округах.

Саратовская область является участником федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы. В этом году в рамках программы ведутся работы на пяти крупных воинских захоронениях в Балашовском, Калининском, Петровском, Пугачёвском районах на общую сумму 16,7 млн. рублей, добавил Сергей Зюзин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове торжественный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 8 мая.

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