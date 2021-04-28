Москва, , 07:22 — REGNUM Новый рост случаев заражения коронавирусом в России можно избежать, если каждый житель страны проверится на наличие антител к SARS-CoV-2 и при их отсутствии привьется от заболевания COVID-19, 27 апреля заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

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Кроме того, по его словам, граждане должны не прекращать соблюдать санитарные требования.

«Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения», — сказал специалист, которого цитирует РИА Новости.

Врач также посоветовал воздерживаться от путешествий и участия в массовых мероприятиях, невзирая на показатели организма. Он отметил, что даже у переболевших и привитых есть риск заразиться и быть разносчиком коронавируса.

«Если человек переболел или прошел вакцинацию, то риски для его жизни и здоровья минимальны. Однако при повторном инфицировании он может временно распространять вирус. Вирус несколько часов или дней может находиться на слизистых оболочках рото‑ и носоглотки и выделяться в окружающую среду», — добавил Поздняков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России может осложниться. Однако она отметила, что эпидситуация в стране остается стабильной.

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