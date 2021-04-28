Мадрид, 28 апреля 2021, 07:20 — REGNUM Мадридский «Реал» сыграл вничью с лондонским «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На 14-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич. На 29-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема восстановил равновесие в счёте.
Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. Он вышел на четвёртое место по этому показателю, догнав экс-форварда «Реала» Рауля.
Ответный матч команд состоится 5 мая в Лондоне.