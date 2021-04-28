Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Кемеровской области прививку от коронавируса сделали 178 289 человек, в том числе старше 60 лет — 80 111 человек (44,9% от всех привитых). Завершили вакцинацию 116 253 кузбассовца.

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По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день использовано более 80% от поступившей вакцины. Всего в регион поступило 218 474 дозы вакцины. Вакцины достаточно, она есть во всех муниципалитетах. Сейчас в наличии 39 тыс. доз вакцины, поставки продолжаются.

Минздрав уточнил, что случаев осложнения во время вакцинации не зафиксировано.

В кузбасских больницах сейчас работает 138 пунктов вакцинации. Ещё семь временных пунктов организованы в торговых центрах. Такж, работают 50 мобильных медицинских бригад.