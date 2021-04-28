Абакан, , 07:20 — REGNUM На пост заместителя главы Хакасии по социальным вопросам согласована кандидатура Ольги Пономаревой. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Кандидатуру Пономаревой большинством голосов согласовал на сессии 28 апреля Верховный совет Хакасии. Она курирует социальный блок — здравоохранение, образование, вопросы соцподдержки.

Пономарева исполняла обязанности замглавы республики с 10 марта 2021 года. Она сменила на этом посту Татьяну Курбатову, ушедшую в отставку по собственному желанию.

Справка: Ольга Пономарева родилась в 1965 году. Окончила Новосибирский государственный педагогический институт, прошла переподготовку в Сибирской академии государственной службы. Опыт руководящей работы в госорганах Хакасии — 19 лет. Возглавляла управление госслужбы и противодействия коррупции в аппарате правительства республики. В 2017 году стала руководителем управления по кадрам и госнаградам в администрации главы Хакасии. С апреля 2020 года руководила департаментом госслужбы и кадров аппарата главы и правительства региона.

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