Чебоксары, , 07:18 — REGNUM В Чебоксарах установили женщину-водителя, которую подозревают в оставлении места ДТП после наезда на 11-летнюю школьницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

По данным полиции, наезд произошёл после полудня 26 апреля в Чебоксарах по улице Гагарина. Правоохранители установили, что водитель на иномарке «Киа Рио» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Женщина, управлявшая иномаркой, ненадолго остановилась, чтобы узнать о состоянии ребенка, а потом последовала дальше», — говорят в МВД по Чувашии.

О происшествии стало известно после того, как девочка рассказала об этом родителям, и они обратились в больницу, где ей диагностировали ушиб голени. На водителя иномарки составлен протокол, предусмотренный ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).

В ГИБДД напоминают, что водитель обязан сообщить о факте наезда, даже если пешеход уверяет, что с ним всё в порядке. Если последний обратится в больницу, то водителя могут привлечь за оставление места ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Чебоксарах возбудили уголовное дело по факту аварии с участием «Порше» и «Рено», в которой один человек погиб и двое пострадали. В полиции отмечали, что владелец «Порше», в 2020 году 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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