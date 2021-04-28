Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области стартовали акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Чистый обелиск» и «Ветеран живет рядом». Губернатор региона Сергей Цивилёв подчеркнул, что эти акции — «дань уважения и памяти великим воинам, которые защитили страну в самый тяжёлый период испытаний».

«Мы всегда будем передавать память о них нашим детям и внукам, чтобы никогда их подвиг не был забыт, — подчеркнул Цивилёв. — Также это способ уделить внимание, оказать реальную помощь и поддержку ветеранам, фронтовикам, которые живут рядом с нами, и самим воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с настоящими героями».

Также кузбассовцы могут зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». В 2020 году в акции принял участие каждый пятый житель Кузбасса — более 470 тысяч кузбассовцев зарегистрировали портреты своих родных-фронтовиков на официальном сайте движения.