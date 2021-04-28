Саратов, , 08:33 — REGNUM В Саратовской области в этом году в рамках летней оздоровительной кампании и с учетом санитарных требований по наполняемости не выше 75% планируется обеспечить отдых для 44 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба председателя правительства региона.

На получение санитарно-эпидемиологического заключения подали заявки в Роспотребнадзор 678 организаций, из которых 366 детских лагерей дневного пребывания уже получили соответствующие документы.

В настоящее время все учреждения активно готовятся к сезону. Региональное управление Роспотребнадзора организует внеплановые проверки не только детских оздоровительных лагерей, но и организаторов питания в них. К 15 мая они должны быть готовы к проверкам.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на время летних каникул откроют 705 оздоровительных учреждений, из которых 657 лагерей с дневным пребыванием, 39 стационарных загородных оздоровительных лагерей, 9 учреждений санаторного типа.

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