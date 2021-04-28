Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко дали высокую оценку сотрудничеству, которому в 2021 году исполняется 20 лет, а также в ходе двусторонней встречи наметили планы на будущее. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В рамках переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимного товарооборота, кооперационных проектов, выставочного и гуманитарного партнёрства.

«У нашего сотрудничества крепкие корни и хорошая история. За минувшие годы мы значительно расширили сферы взаимодействия с Республикой Беларусь. Уверен, впереди у нас много интересных, нужных и значимых проектов», — сказал Куйвашев.

Среди перспективных направлений сотрудничества Владимир Семашко назвал продолжение кооперационных проектов в машиностроении, обозначил возможности совместного возведения объектов городской инфраструктуры, строительства дорог, расширение прямых поставок на уральский рынок сельскохозяйственной продукции — в том числе в формате Торгового дома республики.

«У нас налажен диалог, каждый год делегация Беларуси участвует в работе выставки ИННОПРОМ. По итогам встречи мы подпишем протокол договоренностей и организуем по нему работу. Приглашаю делегацию Свердловской области в Минск на выставку «БелАгро», которая состоится в июне, для того чтобы продолжить диалог», — подчеркнул Посол.

В преддверии праздника Великой Победы губернатор вручил Послу книгу, выпущенную свердловской молодёжной организацией «Возрождение», с неизвестной ранее информацией о белорусских гражданах, погибших в эвакуационных госпиталях Свердловской области.

Владимир Семашко поблагодарил Евгения Куйвашева за тёплый приём и особо подчеркнул трепетное отношение Беларуси к празднику Победы.

«9 Мая для нас святой день. И места, связанные с памятью о войне, также святые. Сегодня мы побывали у Вечного огня в Екатеринбурге, почтили память павших. В Беларуси 9600 памятников войне, и строятся новые», — отметил Посол.

От имени Совета Министров Республики дипломат передал губернатору грамоту за большой личный вклад в развитие двустороннего партнёрства.

Отметим, в 2020 году взаимный товарооборот достиг почти 300 миллионов долларов. Это 10 место в списке стран-контрагентов региона. Наиболее крупные проекты: сотрудничество компаний «Синара-Транспортные машины» и «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» с белорусским предприятием «БЕЛАЗ», поставки в Беларусь энергетического оборудования Уральского турбинного завода.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и правительством Республики Беларусь было подписано 16 апреля 2001 года в Екатеринбурге президентом страны Александром Лукашенко и губернатором Эдуардом Росселем. В настоящее время его текст актуализирован, новый документ планируется к подписанию.