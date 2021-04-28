Чусовой, Пермский край, , 07:04 — REGNUM В Пермском крае в отношении 32-летнней жительницы Чусовского городского округа, чьи четверо детей погибли при пожаре, избрана мера пресечения, сообщает СК СУР по региону.

Многодетной матери предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение о заключении женщины по стражу. В ходе проведения допроса пермячка полностью признала свою вину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в посёлке Утес Чусовского городского округа при пожаре погибли четверо детей в возрасте от трех до шести лет. Все они находились дома без присмотра взрослых.

Напомним после пожара возбудили несколько уголовных дел, в том числе по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). В его рамках следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования.

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