Чебоксары, , 07:01 — REGNUM В Чебоксарах 5 мая состоится инклюзивный концерт «Пасха красная». Участники исполнят музыкальные и танцевальные номера, расскажут стихи, покажут модную одежду, сообщили ИА REGNUM в чувашской общественной организации людей с инвалидностью «Свобода».

Афиша мероприятия

Праздник для всех откроется в Национальной библиотеке Чувашии в 17:30. В бесплатном пасхальном инклюзивном концерте примут участие слабовидящие артисты — дипломант различных конкурсов Галина Никитина, Надежда Пилипенко, театральный танцевальный коллектив с солнечными детьми «Солнышко», молодёжный клуб и дети из воскресной школы при чебоксарском храме Взыскание погибших. Жестовые песни исполнит коллектив «Красота рук», созданный при храме иконы божией Матери «Скоропослушница».

В программе «Пасха красная» — православные песни, танцевальные и сольные номера, дуэты, стихи, дефиле участников театра моды Детkids.

«Зрители погрузятся в атмосферу добра, тепла, искренности, которые присущи людям с безграничными возможностями», — говорят организаторы.

Напомним, Пасха отмечается в этом году 2 мая.

Отметим, что чувашская региональная организация «Свобода» создана в 2014 году для защиты прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в общественную жизнь, объединения по интересам с другими группами населения. Участники организации проводят конкурсы, встречи, семинары, конференции, посещают выставки, культурно-массовые мероприятия и концерты, а также сами выступают на сцене. Инклюзивные концерты — яркое подтверждение активной жизненной позиции ребят и их талантов.