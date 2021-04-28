Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:00 — REGNUM В Шурышкарском районе ЯНАО выясняют источник специфического запаха, распространившегося по селу Горки. Об этом сообщает глава района Олег Попов в своём паблике сети «ВКонтакте».

Источником запаха является река Большая Обь.

«Предварительная причина появления запаха может быть связана с прорывом продуктопровода на реке Обь в Нижневартовском районе ХМАО 7 марта 2021 года», — сообщает глава Шурышкарского района.

Принято решение по забору воды на анализ. Все пробы, в том числе из гидропостов в Горках и Мужах, будут направлены на экспертизу, отметил Олег Попов.

По его словам, ранее службой по гидрометеорологии ЯНАО четырежды проведены замеры качества воды на гидропостах в поселках Горки и Мужи, а так же при выезде в деревню Казым-Мыс. Все показатели были в норме.

«Уважаемые земляки, причин для паники нет, но считаю, что не лишними будут рекомендации жителям сёл, расположенных на Большой и Малой Оби, запастись водой для бытовых нужд», — отметил глава района.