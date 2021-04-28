Токио, , 07:12 — REGNUM В городе Одавара на востоке Японии в результате ошибки пенсионера, въехавшего на автомобиле в здание местной больницы сквозь стеклянную стену, травмы получили не менее семи человек. Об этом 28 апреля сообщает агентство Kyodo.

По информации властей, причиной происшествия стала ошибка 70-летнего водителя, который перепутал педали тормоза и газа. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в Японии в последние годы всё чаще стали происходить инциденты с пожилыми водителями. В связи с этим власти призывают тех, кто чувствует неуверенность в своих силах, добровольно отказываться от вождения автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель из Торонто погиб из-за неосторожности работы экскаватора, который опрокинул на проезжающий мимо внедорожник огромный дорожный знак.

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