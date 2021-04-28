Санкт-Петербург, , 07:08 — REGNUM Количество пациентов, выздоровевших после перенесённого COVID-19, в Петербурге за последние сутки, 27 апреля, снизилось на 39,74% по сравнению с предыдущим вторником, 20 апреля. Об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувшие сутки петербургские медики зарегистрировали на 5,31% меньше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником, а общее количество активно больных уменьшилось на 4,06%. В то же время на 1,08% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него — за сутки в больницы города доставили 188 таких пациентов.

Добавим, что в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в настоящее время развернуты 5248 коек. Из них свободна 1051 койка (20%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 26%, на ИВЛ находятся 158 пациентов.

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