Владивосток, , 07:04 — REGNUM Минздрав Приморья 28 апреля чествует работников скорой медицинской помощи — всего в крае шесть станций скорой медпомощи и 25 отделений СМП при городских и районных больницах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ежесуточно в Приморье 135 бригад заступают на дежурство. В службе скорой помощи работают около 3 тыс. человек. В автопарке — 405 машин скорой помощи.

В 2020 году бригады СМП совершили 465 тысяч выездов.

Автопарк службы скорой помощи Приморья регулярно пополняется, только в прошлом году в районы края поступили 34 единицы машин СМП, укомплектованных необходимым оборудованием. За пять лет автопарк обновится в общем 343 автомобилями.

По национальному проекту «Здравоохранение» в крае развивается санитарная авиация. Во Владивостоке построят две вертолетные площадки, а также закупят ещё два вертолета для нужд разных ведомств, в том числе здравоохранения. Это позволит врачам оперативно добираться в труднодоступные населенные пункты края.

«Сделать предстоит ещё очень многое, но мы не сбавим темпа. А сегодня мы говорим искреннее спасибо за ваши добрые сердца, профессионализм и бережное отношение к самой важной ценности — человеческой жизни. Поздравляю всех с праздником, желаю спокойных дежурств и удачи на дорогах», — поздравил губернатор Олег Кожемяко сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, для работников бригад скорой медицинской помощи в Подмосковье будут введены новые поощрения, сообщил 27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев.