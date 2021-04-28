Анкара, , 07:13 — REGNUM Корреспондент турецкого новостного агенства Haber7 Таха Даглы в своей статье, опубликованной 27 апреля, предложил 7 возможных ответов Турции на заявления президента США Джо Байдена о геноцид армян. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Ответы Турции могли бы быть следующими: закрытие американских баз Инджирлике, пересмотр вопроса о размещении ядерного оружия в Инджирлике, демонтирование радиолокационных систем на этой базе, выдворение из страны посла США. Мы можем прекратить наши действия по поддержанию мира в Ливии и Восточном Средиземноморье. Пожалуй, самым болезненным ответом стал бы Кипр. Мы можем построить военную базу в Турецкой Республике Севрного Кипра. Мы можем с большей интенсивностью продолжить военные операции против курдов в Сирии», — написал Даглы.

По его словам, если Байден попытается наказать Турцию «за выдуманный геноцид», то Анкара, очевидно, напомнит США о событиях неудавшейся попытки военного переворота в Турции 2016 года.

«Теперь мы снова продолжим дейстыоать таким же образом и дадим США ещё более жёсткий ответ», — отметил Доглы в своей статье.