Нью-Дели, , 06:45 — REGNUM Пожар произошел в частной больнице города Мумбра в штате Махараштра в Индии, передает телеканал NDTV.

Спасатели смогли эвакуировать из здания 20 пациентов, включая шестерых из реанимации. Телеканал уточняет, что среди пациентов клиники не было больных коронавирусной инфекции. В ликвидации возгорания принимали участие три пожарных машины, пожар был потушен. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

Министр жилищного строительства штата Джитендра Авхад заявил, что семьи погибших получат компенсацию в размере 500 тысяч рупий. Пострадавшие получал единовременную выплату размером 100 тыс. рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в индийском штате Махараштра произошел пожар в реанимационном отделении больницы, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией. В результате возгорания погибли не менее 13 человек.

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