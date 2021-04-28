Октябрьский район, , 06:41 — REGNUM В личном подсобном хозяйстве в селе Полтавка Октябрьского округа Приморья обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС) — животных кормили зараженной сырой кукурузой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По заключению специалистов, вирус занесен в хозяйство вместе с кукурузой из полей. Инфицированный дикими кабанами корм давали животным без термообработки.

На данный момент заражены две свиньи, их изъяли. Планируют ввести карантин.

Это уже второй очаг АЧС, зафиксированный в личном подсобном хозяйстве Приморья с начала года. В марте вирус обнаружили в одном из хозяйств посёлка Новый Надеждинского района, в муниципалитете был введен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье обнаружено восемь очагов африканской чумы свиней — шесть из них в дикой природе.