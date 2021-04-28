Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:38 — REGNUM В Свердловской области неизвестные обстреляли автомобиль адвоката Дмитрия Палтусова. Об этом он сам написал в соцсетях.

Гражданин возвращался из Березников (Пермский край). Инцидент произошёл на подъезде к Нижнему Тагилу. По словам юриста, это сделали хулиганы.

«Томный вечер в полиции мне теперь обеспечен! А ведь до дома оставалось уже всего ничего…», — говорит адвокат.

По данным портала Е1.ru, полиция сейчас проводит проверку по факту произошедшего. В случае наличия оснований будут приняты соответствующие решения.