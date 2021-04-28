Чебоксары, , 06:35 — REGNUM В Чувашии численность населения сократилась, снижение составило 0,8%. Такие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По оценке ведомства, численность постоянного населения республики на 1 января 2021 года составила 1 207 875 человек. За 2020 год численность жителей уменьшилась на 0,8%, в абсолютном выражении — на 9943 человека.

В городах насчитывалось 768 955 человек, что составляет 63,7% от общего количества жителей. В том числе в Чебоксарах на начало года проживали 506 186 человек, в Новочебоксарске — 127 884 горожан.

В сельской местности проживает 36,3% жителей Чувашии, или 438 920 человек. По численности населения самым крупным остаётся Чебоксарский район, где насчитывается 62 264 жителя. На втором месте — Цивильский район с 34 499 жителями.