Аскиз, Хакасия, 28 апреля 2021, 06:33 — REGNUM Уголовное дело в отношении должностных лиц системы профилактики по факту халатности, повлекшей гибель троих детей при пожаре (ч. 3 ст. 293 УК РФ), возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, в ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу с многодетной семьёй.
Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 апреля трое детей (шестилетняя и семилетняя девочки, четырёхлетний мальчик), оставленных без присмотра в запертой квартире, получили смертельные травмы при пожаре. По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трём лицам»).
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27 апреля была задержана мать погибших детей.
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