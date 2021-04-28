Нью-Дели, , 06:31 — REGNUM Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в штате Ассам в Индии, сообщает The Hindustan Times.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в районе Сонитпур. Также произошли два афтершока интенсивностью 4,4 и 4,3 балла по шкале Рихтера. Их эпицентры располагался в 30−39 километрах от города Тезпур. Пока поступали сообщения лишь о незначительных повреждениях зданий. Сведений о пострадавших или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки. Его очаг находился в 203 километрах от села Мильково на глубине 43 километра. Жители Камчатского края подземных толчков не ощутили.

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