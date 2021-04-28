Воронеж, , 06:30 — REGNUM Управление строительной политики администрации Воронежа подписало многомиллионный контракт на работы по благоустройству проспекта Революции в Воронеже. Исполнителем по нему стал филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», передаёт ИА REGNUM.

Торги по выбору подрядчика стартовали с цены 526 615 004,4 рубля. До участия были допущены две компания, одна из которых победитель, а вторая — ООО «Навастрой».

Контракт был подписан с филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» на сумму 521 348 854,34 рубля. Цена включает озеленение, благоустройство, установку малых архитектурных форм, освещение, демонтажные работы и многое другое.

Выполнить работы победитель должен будет в два этапа — до 31 декабря 2023 года. Оплачивать их будут средствами бюджета городского округа. По условиям соглашения, победитель должен будет к исполнению контракта привлечь субподрядчиков на сумму 15% от общего объёма.

«Любые отклонения от сметы недопустимы», — уточняется в контракте.