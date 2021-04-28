Кемерово, , 06:29 — REGNUM В Кемерове и Новокузнецке в торжественных маршах 9 мая будут участвовать боевые знамена легендарных дивизий. Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Боевые знамена 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий, которые формировались в регионе, уже поступили в отдел военной истории Кузбасского краеведческого музея.

«Мы обращались к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой передать боевые знамена двух этих дивизий на вечное хранение, он поддержал моё обращение и вчера вечером знамена прибыли в краеведческий музей», — уточнил глава региона.

По словам Цивилёва, знамена обязательно примут участие в парадах — тем самым в регионе буду заложены новые традиции празднования Дня Победы.

Отметим, что 376-я дивизия формировалась в Кемерове, её знамя понесёт знамённая группа в Кемерове. 272-я дивизия была сформирована в Новокузнецке, её знамя пронёсут по улицам столицы южной агломерации.

Всё лето боевые знамена будут экспонироваться в музее, а осенью их отправят на реставрацию. Также будут изготовлены их копии.