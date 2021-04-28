Владивосток, , 06:31 — REGNUM В Приморье поступила третья отечественная вакцина «КовиВак» — всего 1560 доз. Вакцину распределят по пунктам вакцинации, которые ведут выездную работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: В очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят почти 40 тыс. жителей Сахалина

Двухкомпонентная вакцина «КовиВак» имеет традиционные условия хранения при температуре от +2 до +8 градусов, поэтому её будут использовать преимущественно мобильные прививочные бригады.

Препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Важно, что сам вирус деактивирован (уничтожен). Цикл приёма будет состоять из двух прививок, только с разницей между ними в 14 дней, а не 21, как у других.

Всего с начала массовой вакцинации регион получил почти 120 тыс. комплектов вакцины. В основном прививают вакциной «Спутник V», в ограниченном количестве поступили препараты «ЭпиВакКорона» (2420 доз) и «КовиВак» (1560 доз).

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине по данным на 27 апреля за последние сутки привились от коронавируса ещё 1017 человек. Всего вакцину уже получили 58 388 жителей островного региона.