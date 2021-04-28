Чебоксары, , 06:21 — REGNUM В Чебоксарах прекращено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, которому инкриминировали кражу в магазине сотового телефона. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник караула одной из исправительных колоний УФСИН по Чувашии. По данным следствия, вечером 12 февраля 2021 года во внерабочее время в одном из магазинов он увидел на прилавке оставленный без присмотра сотовый телефон.

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина положил телефон в карман и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Ущерб оценивался в 8 тыс. рублей. В ходе разбирательства телефон был возвращён.

После служебной проверки сотрудника колонии уволили со службы. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Правоохранители отмечают, что суд прекратил уголовное дело, так как фигурант уголовного дела не имел судимость, совершил преступлений небольшой тяжести, признал вину и возместил ущерб. Ему назначено 8 тыс. рублей судебного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии фитнес-тренера уличили в краже могильных оград — на его даче обнаружили несколько тонн металла. В апреле 2021 года Верховный суд Чувашии заменил решение об исправительных работах на реальное лишение свободы.