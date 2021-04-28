Токио, , 06:18 — REGNUM МИД Японии заявит Китаю протест за карикатуру на знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве» художника Кацусики Хокусая, опубликованную официальным представителем МИД КНР Чжао Лицзянем на своей странице в социальной сети Twitter. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 28 апреля сообщает агентство Kyodo.

«Мы заявим Китаю решительный протест», — приводит агентство слова Мотэги, сказанные в ходе дискуссии в комиссии нижней палаты японского парламента по внешнеполитическим вопросам.

26 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь разместил на своей странице в социальной сети Twitter изображения оригинала знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве», созданной японским художником в первой трети 19-го века, и её «модифицированного» варианта, на котором изображены люди в костюмах химической защиты, выливающие в океан радиоактивную воду.

Чжао Лицзянь сопроводил изображения надписью что, «если бы Кацусика Хокусай, автор оригинала, всё ещё был жив, он также очень обеспокоился бы японской радиоактивной водой».

Как сообщало ИА REGNUM, помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао вызвал посла Японии в Китае Таруми Хидэо и передал ему официальное преставление против решения японского правительства сбросить зараженные сточные воды с АЭС «Фукусима» в море.

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