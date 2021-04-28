Канберра, , 06:16 — REGNUM В Австралии на берег выбросило странную лодку-призрак, покрытую ракушками, сообщает пресс-служба полиции австралийского штата Виктория.

«Покрытая ракушками, неуправляемая лодка очевидно прошла длинный путь перед тем как оказаться в бухте», — отметили полицейские.

Позднее стало известно, что это была беспилотная лодка Saildrone. Ее использовали для картографии и исследований океана. Конкретно с этим беспилотником связь была потеряна в конце 2019 года, когда лодка дрейфовала где-то в районе Антарктиды. Таким образом, беспилотник пробыл в море около 18 месяцев, прежде чем оказаться на берегу штата Виктория.