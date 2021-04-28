Кемерово, , 06:14 — REGNUM В Кемеровской области в поля вышли хозяйства 14 из 17 муниципалитетов, где занимаются растениеводством. Об этом сообщает министерство о сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«Юг региона по традиции первым выходит в поле — в третьей декаде апреля здесь сеют ячмень, овёс, горох, рапс, — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов. — В этом году погодные условия суровее прошлогодних, весна поздняя, а завершить посевную надо до конца первой декады июня. Поэтому аграрии привлекают дополнительные материальные и трудовые ресурсы, чтобы не упустить ни одного погожего дня и осенью получить достойный урожай».

Так, в Ленинск-Кузнецком округе уже посеяно 20 га, в Гурьевском — 95 га, в Прокопьевском — 320 га зерновых.

Отметим, что в 2021 году посевная площадь в Кемеровской области вырастет на 27 тыс. га по сравнению с 2020 годом и составит почти 901 тыс. га.