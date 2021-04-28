Чебоксары, , 06:08 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить штатную численность двух казённых учреждений, которые находятся в ведении минтранса. Это делается для мониторинга жалоб на дороги и транспортное обеспечение в рамках работы Центра управления регионом. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство транспорта и дорожного хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решение принимается в рамках постановления о реорганизации казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» («Чувашупрдор»). В минтрансе предлагают увеличить на две единицы штатную численность двух подведомственных казённых учреждений: «Чувашупрдора» и «Центра организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» (ЦОБДД).

«Для работы по направлению деятельности минтранса по отраслевым блокам «Дороги», «Транспорт» в Центре управления регионом Чувашской Республики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году на фонд оплаты труда ЦОБДД предусмотрено 27 389,5 тыс. рублей, «Чувашупрдора» — 24 871,1 тыс. рублей. При увеличении числа работников каждому из учреждений дополнительно потребуется по 288,3 тыс. рублей.

Напомним, что Центр управления регионом мониторит обращения и жалобы жителей, а также обеспечивает обратную связь с населением.