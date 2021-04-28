Челябинск, , 06:03 — REGNUM В Челябинской области дети и подростки, не привитые от клещевого энцефалита, не смогут участвовать в экскурсиях, турпоходах и спортивных соревнованиях, проводимых на воздухе. Такой запрет содержит пункт 2.28 постановления главного государственного санитарного врача о мерах по их безопасному оздоровлению и отдыху.

«Запретить участие в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков», — говорится в документе.

Также в постановлении оговорена необходимость усилить контроль за кратностью и качеством акарицидных обработок. Это связано с сохраняющимся на Южном Урале неблагополучием по клещевым инфекциям.