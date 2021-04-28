Москва, , 05:58 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд полностью пересмотрел вердикт арбитража Москвы по иску кипрской фирмы Margit Holdings Ltd к ПАО «Алчевский металлургический комбинат» из ЛНР, с котрого требовали взыскать сумму, эквивалентную 282,464 млрд рублей. Решение вышестоящей инстанции неизвестно, так как дело было закрыто от общественности по ходатайству одного из участников, передаёт ИА REGNUM.

В карточке апелляционной инстанции появилась запись — «отменить решение», «принять новый судебный акт», но сам судебный акт недоступен.

Напомним, дело начали рассматривать в октябре 2019 года. Кипрская фирма, которая в 2011 году выдала комбинату заём на 865 млн долларов США, обратилась с иском о взыскании долга, пени и процентов с неустойкой в общем размере, эквивалентном 282 464 047 622,744 рубля. Иск был заявлен в иностранной валюте. В деле третьим лицом участвовали госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В июне 2020 года арбитраж Москвы полностью отказал в удовлетворении иска компании. Из материалов дела следовало, что суд критически отнёсся «к представленным истцом в материалы дела доказательствам, подтверждающим факт выдачи займа в рамках заключенного сторонами договора», что и стало основанием для отказа.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, комбинат является одним из старейших луганских предприятий и ведёт историю с 1895 года. СМИ сообщали, что предприятие входило в корпорацию миллиардера Олега Мкртчана, который в 2019 году был осуждён по делу о хищении кредитов ВЭБ. Сумма кредитов составляла 2,5 млрд долларов.