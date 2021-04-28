Москва, 28 апреля, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд полностью пересмотрел вердикт арбитража Москвы по иску кипрской фирмы Margit Holdings Ltd к ПАО «Алчевский металлургический комбинат» из ЛНР, с котрого требовали взыскать сумму, эквивалентную 282,464 млрд рублей. Решение вышестоящей инстанции неизвестно, так как дело было закрыто от общественности по ходатайству одного из участников, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке апелляционной инстанции появилась запись — «отменить решение», «принять новый судебный акт», но сам судебный акт недоступен.

Напомним, дело начали рассматривать в октябре 2019 года. Кипрская фирма, которая в 2011 году выдала комбинату заём на 865 млн долларов США, обратилась с иском о взыскании долга, пени и процентов с неустойкой в общем размере, эквивалентном 282 464 047 622,744 рубля. Иск был заявлен в иностранной валюте. В деле третьим лицом участвовали госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В июне 2020 года арбитраж Москвы полностью отказал в удовлетворении иска компании. Из материалов дела следовало, что суд критически отнёсся «к представленным истцом в материалы дела доказательствам, подтверждающим факт выдачи займа в рамках заключенного сторонами договора», что и стало основанием для отказа.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, комбинат является одним из старейших луганских предприятий и ведёт историю с 1895 года. СМИ сообщали, что предприятие входило в корпорацию миллиардера Олега Мкртчана, который в 2019 году был осуждён по делу о хищении кредитов ВЭБ. Сумма кредитов составляла 2,5 млрд долларов.