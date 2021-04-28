Чебоксары, , 05:55 — REGNUM В Чувашии между районами и городами планируют распределить почти 114 млн рублей на разработку проектов и инженерные изыскания для возведения объектов капстроительства. Соответствующий проект постановления разработало министерство сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Субсидии распределяются среди муниципалитетов на разработку проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий. На данные цели в 2021 году предусмотрено 113 944,1 тыс. рублей, в том числе на финансирование начатых в прошлом году проектов.

Аграрное ведомство уточняет, что ранее был проведён конкурсный отбор проектов, направленных на разработку проектной документации, по итогам которого был сформирован рейтинг. По его результатам предлагается выделить 75 млн рублей на 26 проектов.

Также предусмотрено 38 944,1 тыс. рублей на финансирование проектов в муниципалитетах, реализация которых начата в 2020 году.

Напомним, ранее первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков в интервью ИА REGNUM заявлял, что в республике «давно назрел» вопрос в части централизации функций заказчика по строительству и реконструкции объектов капитального характера, «особенно на муниципальном уровне». По его словам, «одной из основных проблем было отсутствие проектно-сметной документации, либо её некачественная разработка».

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