Токио, , 05:47 — REGNUM Правительство Японии выделит 370 млрд иен (около $3,4 млрд) на развитие водородной энергетики, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что Организация по развитию новых видов энергии и промышленных технологий (NEDO) будет рассматривать заявки с проектами. Оценивать и прорабатывать эти проекты будут эксперты при министерстве экономики Японии. В частности, часть средств пойдет на развитие технологий сжижения водорода, его транспортировки и производства из воды.

Правительство Японии намеревается начать реализацию проектов к октябрю 2021 года. Также японские власти выделили 2 трлн иен (более $18,4 млрд) на технологии, направленные на прекращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Реализовать эту программу Япония планирует к 2050 году.