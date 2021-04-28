Новошахтинский, , 05:52 — REGNUM В посёлке Новошахтинский 60-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья по группе подростков, один из них получил тяжелое ранение. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУСК РФ по Приморью.

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Происшествие случилось 25 апреля. Между подозреваемым и подростками возник конфликт — дети кидали камни в забор его дома. Мужчина взял пневматическое ружье и выстрел в сторону детей, 13-летний подросток получил тяжелое ранение грудной клетки живота.

Подозреваемый задержан.

Приморцы обсуждают ЧП в соцсетях, мнения разделились. Кто-то винит родителей и подростков, кто-то считает, что стрелять по детям — крайняя мера. При этом «деда» поддерживают многие, предполагая, что «акция подростов, видимо, была не первая».

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 17-летний парень переделал сигнальный пистолет в боевой и чуть не убил человека.