Москва, , 05:44 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном Высшей школой экономики, 27 апреля заявил, что 85 регионов РФ не нужно и предложил объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем, пишет РБК.

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Хуснуллин заявил, что не хочет заниматься Еврейской АО.

«Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Её надо соединить с Хабаровским краем, и пусть губернатор им занимается», — сказал вице-премьер.

Также он высказался об объединении Кургана с Тюменкой областью. Хуснуллин считает, что курганцы не должны жить хуже тюменцев, из-за того, что у одного региона есть нефтяные доходы, а у другого — нет.

«Я вообще считаю, что принцип территориально-административного деления — неправильный. Я считаю, что нам не надо такое количество регионов», — заявил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, объединение Еврейской автономной области с одним из соседних регионов, в частности Хабаровским краем, вполне логично и должно быть обусловлено прежде всего экономическим обоснованием. Такое мнение ещё в 2018 году высказал политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса ДВФУ Виктор Бурлаков, комментируя мнение израильского публициста Авигдора Эскина по упразднению ЕАО.

«Можно было бы смело назвать эту область двоечницей и вписать ее в школьную стенгазету в список «тех, кто тянет нас назад». Еврейская автономная область — это печальный пережиток советского прошлого, пародия на советское мышление и советский умысел решения национального вопроса», — писал Эскин.