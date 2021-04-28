Кемерово, , 05:43 — REGNUM В Кемеровской области, по данным за первый квартал 2021 года, численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте от 15 лет и старше составила 1246,9 тыс. человек (57,5 от общей численности населения области этого возраста). Такие данные приводит Новосибирскстат.

Региональный орган статистики уточняет, что в численности рабочей силы 1169,7 тыс. человек классифицировались как занятые в экономике региона и 77,2 тыс. человек — как безработные.

Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 53,9%, уровеньбезработицы — 6,2%. Для сравнения, уровень безработицы в среднем по России за первый квартал текущего года составил 5,6%, в Сибирском федеральном округе — 6,9%.