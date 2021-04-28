Сана, , 05:42 — REGNUM Авиаудар по базе ВВС Саудовской Аравии имени короля Халида нанесли силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 28 апреля сообщил на своей странице в Twitter представитель организации бригадный генерал Яхья Сариа.

Он отметил, что для атаки использовался беспилотный летательный аппарат «Касеф-2», которому удалось поразить цель. Сариа отметил, что действия хуситов являются «ответом на агрессию в адрес Йемена и тотальную блокаду йеменского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля средства ПВО аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией сбили два беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой, направленных хуситами в сторону королевства.

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