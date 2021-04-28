Ульяновск, , 05:40 — REGNUM В Ульяновской области планируют нарастить темпы вакцинации от COVID-19. В настоящее время привились свыше 92,6 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По официальным данным, в регионе 55 864 полностью завершили вакцинацию от COVID-19, то есть сделали две прививки. Всего привиты 92 662 человека.

Власти напоминают, что для повышения доступности иммунизации пункты вакцинации организованы в каждой поликлинике, а также в торговых центрах с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, в Ульяновске можно привиться в МФЦ и на главпочтампе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области режим ограничительных санитарно-эпидемических мер продлен до 31 мая.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 53 156 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 50 373 человека, умерли 1152 пациента с коронавирусом.

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