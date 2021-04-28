Москва, , 06:18 — REGNUM В пункт приёма граждан Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта и решении других вопросов обратилось около 3,6 тыс. человек. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня обратилось десять граждан Нагорного Карабаха. Основными проблемными вопросами остаются поиск пропавших без вести военнослужащих, восстановление разрушенных во время обстрелов домов. И обратилось двое фермеров для разминирования их садовых участков от взрывоопасных предметов», — приводятся в сообщении слова представителя Центра гуманитарного реагирования Дмитрия Серова.

Отмечается, что из около 3600 обращений за помощью, более 800 поступило по телефону «горячей линии». Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Минобороны РФ «Мероприятия по поиску пропавших без вести… проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон»

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента 26 апреля обеспечили безопасность посещения паломниками раннесредневекового христианского монастыря Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон.

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