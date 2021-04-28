Новосибирск, , 05:35 — REGNUM В Новосибирской области, по результатам выборочного обследования, за первый квартал 2021 года численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте от 15 лет и старше составила 1425,3 тыс. человек (62,1% от общей численности населения области этого возраста). Такие данные привёл Новосибирскстат.

Региональный орган статистики уточняет, что в численности рабочей силы 1324,7 тыс. человек классифицировались как занятые в экономике области и 100,6 тыс. человек — как безработные.

Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 57,8%, уровень безработицы — 7,1%. Для сравнения, уровень безработицы в России за первый квартал 2021 года составил 5,6%, в Сибирском федеральном округе — 6,9%.