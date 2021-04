Чжэнчжоу, Китай, , 05:35 — REGNUM Новый завод Foxconn Industrial Internet (Fii) начал работу 24 апреля в городе Чжоукоу, провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Проект Foxconn в Чжоукоу общим объёмами инвестиций в размере 1,5 млрд юаней (около $231 млн) будет реализован в два этапа. После завершения строительства завод, как ожидается, будет занимать около 54,7 га площади с предполагаемым годовым объемом производство около 3,1 млрд юаней.

По данным Fii, она будет в основном сосредоточена на разработке и производстве ключевых компонентов для мобильных телефонов, планшетов, ПК и носимых устройств для китайского технологического гиганта Huawei.

Заместитель генерального директора Fii Сюн И сказал, что недавно построенный завод будет включать в себя более 50 интеллектуальных производственных сборочных линий нового поколения. Он добавил, что это послужит важной базой для Foxconn в рамках укрепления своего присутствия на материке и расширения своего бизнеса в центральных регионах.

Fii является дочерней компанией Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., которая является крупнейшим в мире производителем контрактной электроники и крупным поставщиком запчастей для Apple Inc. Она была зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже в июне 2018 года.