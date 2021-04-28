Ульяновск, , 05:33 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса режим ограничительных мер продлен до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Указ в новой редакции подписал врио губернатора Алексей Русских. Согласно документу, в Ульяновской области сохраняется масочный режим, требование соблюдения безопасной дистанции. В магазинах и общественном транспорте запрещено обслуживать без средств индивидуальной защиты.

Также ограничено проведение массовых мероприятий, которые должны быть согласованы с региональным оперативным штабом. В помещениях разрешается проводить мероприятия при участии не более 50 человек, на спортивные состязания, спектакли и концерты можно заполнять не более 70% зала.

Отметим, ранее председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев заявил, что его «настораживает, что в нашей области — самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в Поволжье»:

«Власти всех уровней, конечно, обязаны принять меры безопасности, нарастить темпы тестирования и вакцинации. Но усилия сойдут на нет, если, как сказал наш земляк Карамзин, строгость законов смягчится необязательностью их исполнения».

Напомним, в Ульяновской области с начала пандемии проведено более 844 тыс. тестов на коронавирус.

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