Токио, , 05:31 — REGNUM Власти японской префектуры Фукуи намерены разрешить перезапуск реакторов двух атомных электростанций, которые эксплуатируются уже на протяжении более 40 лет, сообщает газета Mainichi.

Речь идет об АЭС «Михама» и «Такахама». При этом после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в 2011 году власти Японии ужесточили требования к ядерным объектам, возраст которых составляет более 40 лет. Для увеличения срока эксплуатации таким АЭС необходимо пройти очень жесткую проверку.

Тем не менее власти префектуры Фукуи намерены продлить срок действия реакторов на остановленных АЭС. Отметим, что в настоящее время в Японии действуют две атомные электростанции — «Гэнкай» и «Сэндай». На остальных АЭС продолжаются проверки.